Первый тур РПЛ посетили 64 тыс. человек, в сезоне-2019/2020 — почти в три раза больше

Первый тур Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020 посетили 183 тысячи (22952.13, в среднем) болельщиков. Спустя три сезона эта цифра практически в три раза меньше — 63393 (8049.13) человека. Многие активные фанаты клубов чемпионата России бойкотируют матчи команд из-за введения «карты болельщика» (Fan ID).

Посещаемость первых туров последних четырёх сезонов РПЛ:

2019/2020 — 183617 человек (22952.13, в среднем)

2020/2021 — 40596 (5074.5)

2021/2022 — 17455 (2909.17)

2022/2023 — 64393 (8049.13)



Низкая посещаемость матчей в сезонах-2020/2021 и 2021/2022 связана с ограничениями, введенными на допустимую заполняемость стадионов из-за коронавируса. Карта болельщика была введена частично на нескольких стадионах для посещения матчей РПЛ перед стартом сезона-2022/2023.