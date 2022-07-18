Френки де Йонг хочет перейти в «Баварию»

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассматривает вариант перехода в мюнхенскую «Баварию», сообщает испанское издание Sport.
Де Йонга не очень привлекает английская Премьер-лига, и он отклонил этот вариант, когда покидал «Аякс». «Барселона» и «ПСЖ» боролись за него, потому что сам футболист уже на тот момент исключил клубы из Англии из своего списка.
Де Йонг готов отправиться в Англию только в том случае, если поступит грандиозное предложение, чего в данный момент не происходит. При этом полузащитник не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед». Одной из причин этого является то, что клуб не будет выступать в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне. Также вариант трансфера де Йонга на данный момент рассматривает «Челси».
Полузащитник рассматривает вариант с «Баварией», так как ему нравятся стиль игры мюнхенцев, Бундеслига, наличие шансов на успех в Лиге чемпионов и близость Германии к Нидерландам. Немаловажную роль в интересе де Йонга к «Баварии» играет и тот факт, что его друг Маттейс де Лигт в ближайшее время перейдёт в немецкий клуб.
- 18 июля 2022
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