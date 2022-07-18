Джорджо Кьеллини дебютировал за «Лос-Анджелес Гэлакси»
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37-летний итальянский центральный защитник Джорджо Кьеллини провёл свой дебютный матч в футболке «Лос-Анджелес Гэлакси».
Кьеллини был заменён на 60-й минуте при счёте 2:1. Интересно, что в матче с «Нэшвиллом» за «Лос-Анджелес» дебютировал ещё один звёздный игрок — Гарет Бэйл вышел на замену на 72-й минуте.
Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Лос-Анджелес Гэлакси».
Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.
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