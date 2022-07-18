«ПСЖ начнёт новые переговоры с «Интером» по Милану Шкриньяру

«ПСЖ» на этой неделе снова попытается договориться с «Интером» о трансфере защитника Милана Шкриньяра, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В последние несколько дней переговоры по трансферу словака затихли после того, как стало ясно, что «Интер» хочет получить за игрока больше, чем предлагает «ПСЖ».
Спортивный директор парижан Луис Кампос проведёт переговоры с генеральным директором миланцев Беппе Мароттой в начале этой недели, чтобы попытаться договориться о сделке по Шкриньяру. На данный момент разница между предложением «ПСЖ» и запросом «Интера» составляет около € 10 млн.
Соглашение Шкриньяра с «нерадзурри» истекает в конце следующего сезона, поэтому вероятность перехода очень высока.
В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Интеру» включить Юлиана Дракслера в сделку по переходу Шкриньяра, однако итальянцев не заинтересовало это предложение.
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