«Атлетико» не может подписать Криштиану Роналду

Мадридский «Атлетико» не может подписать португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, хотя клубу предложили трансфер португальца, сообщает Marca.

«Матрасники» не могут позволить себе ни очень высокую зарплату Роналду, ни стоимость его трансфера из «Манчестер Юнайтед».

В последние недели имя Криштиану было на слуху по инициативе агента португальца Жорже Мендеша, у которого есть тесные связи с «Атлетико» и исполнительным директором мадридского клуба Мигелем Анхель Хиль Марином. В этом кроется главный козырь гипотетического перехода, который сейчас, очевидно, экономически невозможен.

Ранее стало известно, что Роналду настроен на то, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед». Португальца не устраивает работа клуба на трансферном рынке, а также он хочет играть в Лиге чемпионов. При этом клуб не намерен отпускать Роналду, о чём уже сообщил ему.