Защитник «Сочи»: с «Зенитом» можно бороться, почему нельзя-то?

Защитник футбольного клуба «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал шансы в борьбе за чемпионство с санкт-петербургским «Зенитом» и стиль, который прививает команде новый тренер Вадим Гаранин.



«Привыкаем потихоньку к требованиям Гаранина. Он больше хочет проходить через центр за счёт передач, Федотов же больше задействовал фланги.



С «Зенитом» можно бороться, там такие же игроки, такие же люди. Почему нельзя-то?



В прошлом сезоне мы набрали в матчах с «Зенитом» четыре очка. Значит, можно с ними бороться. Просто надо с другими командами тоже не терять очки. «Зенит» более стабильно проходит весь чемпионат, а остальные команды где-то теряют», — сказал Макарчук в интервью Sport24.



В первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» в гостях обыграл московское «Торпедо» со счётом 3:1. Голы на счету Ибрагима Цаллагова, Владислава Сарвели и Георгия Мелкадзе; защитник «барсов» Ванья Дркушич забил мяч в свои ворота.