«Я не Буффон. Не могу играть так долго». Щенсны рассказал о планах на будущее

Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны признался, что не планирует выступать до 40 лет.



«Я не Буффон. Я не могу играть так долго, как он. Мой план на данный момент — отработать контракт с «Ювентусом» и, возможно, провести ещё два сезона в Испании.



У меня трёхлетний контракт с «Ювентусом», и, конечно, если в клубе хотят, чтобы я был в Турине, я хотел бы довести дело до конца. За то время, что я здесь, столько вратарей должны были занять место, но я к этому привык. Теперь переживаю, когда никто ничего не говорит о новом потенциальном вратаре «Ювентуса», — приводит слова голкипера Przeglad Sportowy.

«Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус»:

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