Голенков: может ли «Ростов» бороться с «Зенитом» за золото РПЛ? Почему бы и нет
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Нападающий футбольного клуба «Ростов» Илья Голенков прокомментировал шансы своей команды выиграть чемпионат России в новом сезоне.
«Задача «Ростова» на сезон — быть как можно выше. Может ли «Ростов» бороться с «Зенитом» за золото РПЛ? Почему бы и нет», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» — встреча закончилась со счётом 1:1.
В этой игре Голенков появился на поле на 83-й минуте, заменив автора забитого мяча Николая Комличенко.
В следующем матче чемпионата России команда с юга России встретится с московским «Локомотивом», игра пройдёт на «РЖД Арене» в воскресенье, 24 июля, и начнётся в 20:00 мск.
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