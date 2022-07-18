Голенков: может ли «Ростов» бороться с «Зенитом» за золото РПЛ? Почему бы и нет

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Илья Голенков прокомментировал шансы своей команды выиграть чемпионат России в новом сезоне.

«Задача «Ростова» на сезон — быть как можно выше. Может ли «Ростов» бороться с «Зенитом» за золото РПЛ? Почему бы и нет», — сказал Голенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» — встреча закончилась со счётом 1:1.

В этой игре Голенков появился на поле на 83-й минуте, заменив автора забитого мяча Николая Комличенко.

В следующем матче чемпионата России команда с юга России встретится с московским «Локомотивом», игра пройдёт на «РЖД Арене» в воскресенье, 24 июля, и начнётся в 20:00 мск.