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Стали известны две основные трансферные цели «Баварии»

Стали известны две основные трансферные цели «Баварии»
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер и нападающий «Ренна» Матис Тель могут продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По данным источника, они являются основными целями «Баварии». У игроков уже есть устная договорённость с мюнхенским клубом. В ближайшее время пройдут дополнительные раунды переговоров между сторонами.
Лаймер выступает за «Лейпциг» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 28 млн. Тель защищает цвета «Ренна» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 2 млн.

Напомним, ранее «Бавария» объявила о договорённости с «Барселоной» о переходе польского нападающего Роберта Левандовского в «Барселону».

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