Стали известны две основные трансферные цели «Баварии»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер и нападающий «Ренна» Матис Тель могут продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По данным источника, они являются основными целями «Баварии». У игроков уже есть устная договорённость с мюнхенским клубом. В ближайшее время пройдут дополнительные раунды переговоров между сторонами.
Лаймер выступает за «Лейпциг» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 28 млн. Тель защищает цвета «Ренна» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 2 млн.
Напомним, ранее «Бавария» объявила о договорённости с «Барселоной» о переходе польского нападающего Роберта Левандовского в «Барселону».
- 19 июля 2022
-
03:36
-
03:25
-
03:14
-
02:53
-
02:50
-
02:36
-
02:15
-
02:00
-
01:22
-
01:03
-
00:52
-
00:24
-
00:15
-
00:06
-
00:04
-
00:02
- 18 июля 2022
-
23:27
-
23:25
-
23:25
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:48
-
22:40
-
22:33
-
22:33
-
22:21
-
22:16
-
22:12
-
22:11
-
22:05
-
21:57
-
21:52
-
21:49