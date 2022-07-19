Президент «Барселоны» рассказал о трансферных планах клуба

Жон Лапорта, являющийся президентом каталонской «Барселоны», рассказал о трансферных планах команды после подписания польского нападающего Роберта Левандовского.
«После сделки с Левандовским думаем об усилении защиты», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «твиттере».
Напомним, 16 июля было объявлено о переходе Левандовского в «Барселону». По данным портала Transfermarkt, переход поляка обошёлся каталонцам в € 45 млн.
Левандовски выступал в составе «Баварии» с 2014 года. Всего польский нападающий провёл за мюнхенцев 375 матчей, забил 344 гола и отдал 72 результативные передачи. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши. За сборную форвард сыграл в 131 матче, отметившись 76 забитыми мячами и 28 голевыми передачами.
Левандовски приветствует игроков «Барселоны».
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