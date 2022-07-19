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Коноплянка: я плакал, Коломойский не отпустил меня в «Ливерпуль» за € 25 млн

Коноплянка: я плакал, Коломойский не отпустил меня в «Ливерпуль» за € 25 млн
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Украинский полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» во времена его выступлений за «Днепр».

«Я плакал. В Днепропетровск приезжала делегация серьёзных людей из „Ливерпуля“. Мы ужинали. «Сделка совершена», — утверждали они. Они должны были платить столько, сколько хотел Игорь Коломойский. Мартин Шкртел написал мне сообщение: «Мы ждём тебя». Стивен Джеррард также выразил своё благословение. Я ездил к Коломойскому.

«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня, я осуществлю свою мечту», — умолял я. «Ливерпуль» тогда предложил двадцать пять миллионов евро. Коломойский оказался неумолим. Но в итоге я не был разочарован тем, что попал в «Севилью», — приводит слова Коноплянки Weszlo.

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