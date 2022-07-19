«Бавария» готова расстаться с Бенжаменом Паваром
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Мюнхенская «Бавария» готова расстаться с французским защитником Бенжаменом Паваром, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети.
По информации Плеттенберга, мюнхенцы хотят получить за чемпиона мира около € 35 млн.
Бенжамен Павар перешёл в «Баварию» из другого немецкого клуба —«Штутгарта» — в 2019 году. В составе мюнхенцев француз выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Павар — чемпион мира в составе сборной Франции.
Действующий контракт Павара рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermrakt оценивает стоимость игрока в € 30 млн. В предыдущем сезоне Павар сыграл в 36 матчах во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.
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