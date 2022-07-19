«Я не такой, как Роналду, не сплю в спортзале». Коноплянка — о неудачной карьере в Европе

Полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал, почему не сложилась его европейская карьера.
«Только один сезон в международном футболе был для меня полностью успешным — первая кампания в «Севилье». Я сыграл пятьдесят игр, довольно много, верно? Я забивал в Ла Лиге, я забивал в Лиге чемпионов, мы выиграли Лигу Европы. Все говорили: «Коно лучший». Жаль, что мне потом никто не объяснил, что Германия не моя страна. Если бы более мудрые люди посоветовали мне остаться в Испании, что соответствует моим представлениям о футболе и национальном менталитете, моя карьера сложилась бы иначе, потому что у меня был огромный потенциал.
Я не такой, как Криштиану Роналду. Я не сплю в спортзале. Когда я несу штанги и железо, я не узнаю своего тела, я чувствую себя пленником всех этих микроконтракций, каким-то таким чуждым. Так что я тренируюсь так много и необходимо, и на поле я всегда лучший, потому что Создатель дал мне божественные навыки", — приводит слова Коноплянки Weszlo.
Нигерийские футболисты «спалились» на договорном матче.
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