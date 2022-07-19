Карпин — о Ярцеве: Саныч всегда был с улыбкой — без шуток и смеха никогда не расставались

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин попрощался с бывшим наставником «Спартака» Георгием Ярцевым.
«Слова тяжело найти. Мы потеряли великого футболиста и человека. Саныч всегда был с улыбкой, без шуток и смеха никогда не расставались. Мы прощаемся с ним. До прощания с Сашей Козловым не смог добраться, к сожалению. Спасибо вам за все, любим, ценим, будем помнить всю жизнь», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Сообщалось, что причиной смерти прославленного российского специалиста стала острая сердечная недостаточность. За неделю до этого Ярцев находился на тренерской скамейке московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом», который проходил на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
Ярцев был и футболистом, и главным тренером московского «Спартака».
- 19 июля 2022
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