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Карпин — о Ярцеве: Саныч всегда был с улыбкой — без шуток и смеха никогда не расставались

Карпин — о Ярцеве: Саныч всегда был с улыбкой — без шуток и смеха никогда не расставались
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин попрощался с бывшим наставником «Спартака» Георгием Ярцевым.

«Слова тяжело найти. Мы потеряли великого футболиста и человека. Саныч всегда был с улыбкой, без шуток и смеха никогда не расставались. Мы прощаемся с ним. До прощания с Сашей Козловым не смог добраться, к сожалению. Спасибо вам за все, любим, ценим, будем помнить всю жизнь», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Сообщалось, что причиной смерти прославленного российского специалиста стала острая сердечная недостаточность. За неделю до этого Ярцев находился на тренерской скамейке московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом», который проходил на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Ярцев был и футболистом, и главным тренером московского «Спартака».

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