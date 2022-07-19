Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» рассказал, на какую позицию клуб будет подписывать новых футболистов

Президент «Барселоны» рассказал, на какую позицию клуб будет подписывать новых футболистов
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что линия защиты команды нуждается в усилении, а главный тренер Хави уже определился со списком кандидатов на эту позицию.

«Пришло время поработать над защитой. Хави сосредоточил нас на ряде футболистов. Надеюсь, что у каталонцев будет еще несколько радостей», — передаёт слова Лапорты Marca со ссылкой на TUDN.

В летнее трансферное окно «Барселона» объявила о подписании контрактов с Андреасом Кристенсенем и Франком Кессье (свободные агенты), а также о переходах Роберта Левандовского («Бавария») и Рафиньи («Лидс»). Сообщалось, что клуб также может приобрести у «Челси» Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэту, а у «Севильи» Жюля Кунде.

Роберт Левандовски приветствует футболистов «Барселоны» на командном ужине. Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022