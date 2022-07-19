Президент «Барселоны» рассказал, на какую позицию клуб будет подписывать новых футболистов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что линия защиты команды нуждается в усилении, а главный тренер Хави уже определился со списком кандидатов на эту позицию.

«Пришло время поработать над защитой. Хави сосредоточил нас на ряде футболистов. Надеюсь, что у каталонцев будет еще несколько радостей», — передаёт слова Лапорты Marca со ссылкой на TUDN.



В летнее трансферное окно «Барселона» объявила о подписании контрактов с Андреасом Кристенсенем и Франком Кессье (свободные агенты), а также о переходах Роберта Левандовского («Бавария») и Рафиньи («Лидс»). Сообщалось, что клуб также может приобрести у «Челси» Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэту, а у «Севильи» Жюля Кунде.

Роберт Левандовски приветствует футболистов «Барселоны» на командном ужине. Видеоролик: