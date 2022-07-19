«Тоттенхэм» подписал крайнего защитника «Мидлсбро» почти за € 15 млн, не включая бонусы

21-летний английский защитник Джед Спенс перешёл из «Мидлсбро» в лондонский «Тоттенхэм», о чём сообщает официальный сайт «шпор».



По данным Sky Sports, сумма трансфера составила € 14,75 млн, а вместе с бонусами может вырасти почти до € 23,6 млн. Контракт подписан до 2027 года.



Сезон-2021/2022 Спенс провёл в аренде в клубе «Ноттингем Форест», забив три мяча в 46 матчах. Команда вышла в Английскую Премьер-Лигу.



Защитник дебютировал в профессиональном футболе в декабре 2019 года за «Мидлсбро».

Спенс, как правило, выступает на позиции крайнего правого защитника.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 8 млн.

Напомним, в первом туре Английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Тоттенхэм» дома сыграет с «Саутгемптоном». Встреча пройдёт 6 августа.

В прошлом чемпионате Англии «шпоры» стали четвёртыми и сыграют в Лиге чемпионов.