«Атлетико» близок к приобретению защитника сборной Аргентины Науэля Молины
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Мадридский «Атлетико» в ближайшее время подпишет защитника «Удинезе» и сборной Аргентины Науэля Молины, сообщает Marca.
Руководители обоих клубов ведут переговоры о том, чтобы Науэль стал игроком команды Диего Симеоне, который надеется, что его соотечественник прибудет как можно скорее, чтобы начать вливаться в коллектив. О трансфере будет объявлено в ближайшее время. Сейчас клубы обсуждают окончательные условия оплаты.
Ожидается, что сумма трансфера составит € 15-20 млн.
Молина выступает за «Удинезе» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В прошедшем сезоне игрок провёл за итальянский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.
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