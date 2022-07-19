Александр Кержаков высказался о возможном матч-реванше между «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал идею о проведении матча-реванша между командами ветеранов сине-бело-голубых и московского «Спартака».

«После матча ветеранов многие говорили, чтобы такие игры были на постоянной основе перед значимыми футбольными событиями в нашей стране. Причём это касается не только ветеранов «Зенита» и «Спартака». В таких матчах и событиях хочется принимать участие», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, встреча ветеранов «Зенита» и «Спартака», состоявшаяся 8 июля, за день до финала Суперкубка России, завершилось победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

За сборную России Кержаков провёл 91 матч и забил 30 мячей.