Бруно Фукс вернулся в расположение ЦСКА

Бразильский защитник Бруно Фукс вернулся в расположение московского ЦСКА.

«Привет! Я вернулся!» — сказал Фукс в видео в телеграм-канале армейского клуба.

Напомним, Бруно Фукс перешёл в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» летом 2020 года. Сумма сделки — € 8 млн. За армейцев защитник провёл 11 матчей, и ещё одну игру — за дубль команды.



В матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Во втором матче чемпионата армейцы встретятся с футбольным клубом «Сочи». Встреча состоится в Москве в субботу, 13 июля.

Напомним, ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Действующий чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит».