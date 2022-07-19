Бруно Фукс вернулся в расположение ЦСКА
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Бразильский защитник Бруно Фукс вернулся в расположение московского ЦСКА.
«Привет! Я вернулся!» — сказал Фукс в видео в телеграм-канале армейского клуба.
Напомним, Бруно Фукс перешёл в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» летом 2020 года. Сумма сделки — € 8 млн. За армейцев защитник провёл 11 матчей, и ещё одну игру — за дубль команды.
В матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Во втором матче чемпионата армейцы встретятся с футбольным клубом «Сочи». Встреча состоится в Москве в субботу, 13 июля.
Напомним, ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Действующий чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит».
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