Кайл Уолкер: «Манчестер Сити» будет не хватать Александра Зинченко

32-летний английский крайний защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о возможном уходе из клуба украинского хавбека Александра Зинченко. Ранее стало известно, что Зинченко уже завершил свой переход в лондонский «Арсенал».
«Нам будет не хватать Александра Зинченко, но, тем не менее, жизнь продолжается. Его уход – это трудности, которые мы должны преодолеть. Мы уже потеряли двух важных игроков для раздевалки – Фернандиньо и Рахима Стерлинга, поэтому мне, Илкаю Гюндогану, Рубену Диашу, Родри и Натану Аке необходимо сделать шаг вперёд, чтобы восполнить их потерю в коллективе», — приводит слова Уолкера корреспондент Manchester Evening News Джо Брэй в «Твиттере».
В прошлом сезоне Зинченко принял участие в 28 встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Александра в € 25 млн.
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