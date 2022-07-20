Артета – о трансферах «Арсенала»: всё идёт не так быстро, как хотелось бы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в ходе сбора команды в Орландо высказался по поводу входящих трансферов в летнее межсезонье.



«Мы работаем над тем, чтобы продолжать улучшать команду. Однако в этом процессе задействовано так много сторон, что иногда всё происходит не так быстро, как нам бы того хотелось», – приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.



Напомним, в ближайшее время «Арсенал» может объявить о переходе украинца Александра Зинченко из «Манчестер Сити». Совместная работа клубов по трансферу находится на завершающей стадии. В СМИ фигурировали разные возможные суммы, которые получат манчестерцы – от € 30 млн до € 41 млн.



Также этим летом «канониры» уже подписали нападающего Габриэля Жезуса, пришедшего из того же «Сити», а также центрального полузащитника Фабиу Виейру из «Порту», 19-летнего бразильца Маркиньоса, а также вратаря сборной США Мэтта Тёрнера.

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