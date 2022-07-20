«Барселона» достигла принципиальной договорённости по трансферу Аспиликуэты

Каталонская «Барселона» достигла принципиальной договорённости по трансферу испанского защитника лондонского «Челси» Сесара Аспиликуэты, сообщает Sport.es.



По информации источника, клубы уладили все детали сделки между собой. Сообщается, что испанский клуб заплатит за игрока сборной около € 5 млн.



В составе «Челси» Сесар провёл 474 игры, забив 17 мячей и отдав 55 голевых передач. За время, проведённое в клубе, Аспиликуэта стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги Европы, а также вместе с лондонцами выиграл клубный чемпионат мира.



Ранее «Барселона» пыталась подписать Аспиликуэту свободным агентом, но его контракт с «Челси» был автоматически продлён после 30 проведённых матчей в сезоне.