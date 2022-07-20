Видеообзор товарищеского матча «Ред Булл Зальцбург» — «Аякс»

В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» встречался с амстердамским «Аяксом». Игра прошла на стадионе «Пинцгау Зальфельден» в Зальцбурге (Австрия) и завершилась победой нидерландской команды со счётом 3:2.



На 28-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Аякса» Душан Тадич, успешно реализовавший пенальти. Через четыре минуты игрок «Ред Булл Зальцбург» Николас Капальдо сравнял счёт. На 40-й минуте футболист Мохаммед Кудус вновь вывел нидерландский клуб вперёд. На 52-й минуте преимущество «Аякса» в счёте укрепил полузащитник Кеннет Тейлор. На 71-й минуте футболист австрийского клуба Беньямин Шешко установил итоговый счёт.

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