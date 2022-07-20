Бруно Фукс приступил к тренировкам по индивидуальной программе с ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс, который проходил курс реабилитации у себя на родине, приступил к работе на базе в Ватутинках, сообщает пресс-служба армейцев.



После успешного восстановления Фукс начал тренировки в индивидуальном режиме с тренером-реабилитологом Игорем Степановым. Пока защитник занимается в тренажёрном зале и выполняет беговую работу. В ближайшее время Бруно продолжит набирать физические кондиции, его возвращение в общую группу ожидается в начале августа.



Напомним, Бруно Фукс перешёл в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» летом 2020 года. Сумма сделки — € 8 млн. За армейцев защитник провёл 11 матчей, и ещё одну игру — за дубль команды. ЦСКА в стартовом матче нового сезона переиграл «Урал» со счётом 2:0.

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