Стал известен диагноз Сергея Пиняева

У полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, которого, по информации СМИ, отвезли в реанимацию, диагностирован пневмоторакс. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пневмоторакс – это скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к коллапсу лёгкого. Пневмоторакс может спонтанно появиться из-за травм или медицинского вмешательства. Диагноз определяется по данным объективного обследования и рентгенографии органов грудной клетки.

Напомним, во время тренировки «Крыльев Советов» Пиняев упал на газон и трава попала ему в лёгкое. После этого футболисту стало плохо. Сообщается, что у 17-летнего игрока парализовало одну руку.



В минувшем сезоне Пиняев сыграл за «Крылья» в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года.