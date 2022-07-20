Глебов: буду удовлетворён местом в тройке по итогам сезона

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о целях команды на сезон. Также он поделился мнением о результате матча с «Динамо» в первом туре Российской Премьер-Лиги (1:1).
«Я бы сказал, что и первый тайм с «Динамо» был симпатичный. В первом тайме больше хотели через центр играть, «Динамо» перестроилось, начало перехватывать мячи через середину. Во втором тайме перестроились, начали больше играть через края и добавили в агрессии: прострелы, подачи. Остался недоволен тем, что не выиграли матч, — как, в принципе, и футболисты. Считаю, что мы упустили победу.
Давайте мы сыграем игр 10 на таком уровне и потом будем о чём-то говорить. Пока сыграли только одну игру, и нужно добавлять — в самой игре, в реализации моментов, в обороне. Я — капитан «Ростова». Мне неинтересно, что там пишут. Если будет конкретика, руководство клуба скажет мне об этом. Каким местом по итогам сезона буду удовлетворён? Надо ставить максимальные задачи. Место в тройке», — цитирует Глебова «РБ Спорт».
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