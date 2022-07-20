«Динамо» К — «Фенербахче»: прямая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 21:00

Сегодня, 20 июля, пройдёт первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 между киевским «Динамо» и турецким «Фенербахче». Встреча пройдёт на стадионе «Видзева» в Лодзи (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Фенербахче».



Обслужит встречу шведская бригада арбитров, которую возглавляет Гленн Нюберг. Ему будут помогать ассистенты Махбод Бейги и Андреас Седерквист. Резервный рефери – Адам Ладебек.



По итогам приостановленного чемпионата Украины сезона-2021/2022 киевское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице, пропустив вперёд донецкий «Шахтёр». «Фенербахче» также расположился на второй строчке, чемпионом Турции стал «Трабзонспор».