В «ПСЖ» запретили пользоваться телефонами во время приёма пищи

В «Пари Сен-Жермен» запретили пользоваться телефонами во время приёма пищи, сообщает L'Equipe.
По информации издания, главный тренер французского клуба Кристоф Галтье ввёл новые правила в команде. Отныне также нельзя будет опаздывать на тренировки. Если кто-то опоздает на тренировку без уважительной причины, то к занятию допущен не будет.
В настоящее время «ПСЖ» проводит тур по Японии и готовится к новому сезону с помощью товарищеских матчей с клубами из этой страны. 20 июля подопечные Кристофа Галтье со счётом 2:1 обыграли «Кавасаки Фронтале» в Токио – по голу в каждом из таймов оформили соответственно Лионель Месси и Арно Калимуэндо.
«Пари Сен-Жермен» является действующим чемпионом Франции. Новый розыгрыш французской Лиги 1 начнётся 5 августа. В матче первого тура чемпионата Франции сезона-2022/2023 «ПСЖ» сыграет с «Клермоном». Игра состоится 6 августа.
- 21 июля 2022
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