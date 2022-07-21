В «ПСЖ» запретили пользоваться телефонами во время приёма пищи

В «Пари Сен-Жермен» запретили пользоваться телефонами во время приёма пищи, сообщает L'Equipe.



По информации издания, главный тренер французского клуба Кристоф Галтье ввёл новые правила в команде. Отныне также нельзя будет опаздывать на тренировки. Если кто-то опоздает на тренировку без уважительной причины, то к занятию допущен не будет.



В настоящее время «ПСЖ» проводит тур по Японии и готовится к новому сезону с помощью товарищеских матчей с клубами из этой страны. 20 июля подопечные Кристофа Галтье со счётом 2:1 обыграли «Кавасаки Фронтале» в Токио – по голу в каждом из таймов оформили соответственно Лионель Месси и Арно Калимуэндо.



«Пари Сен-Жермен» является действующим чемпионом Франции. Новый розыгрыш французской Лиги 1 начнётся 5 августа. В матче первого тура чемпионата Франции сезона-2022/2023 «ПСЖ» сыграет с «Клермоном». Игра состоится 6 августа.