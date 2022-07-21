Защитник «Баварии» прилетел в Лондон для завершения трансфера в «Кристал Пэлас»

Защитник «Баварии» Крис Ричардс близок к продолжению карьеры в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего американца заинтересован «Кристал Пэлас», сообщает The Athletic.



По информации источника, футболист уже прибыл в Лондон для заключения контракта с «орлами». Защитник подпишет пятилетний контракт с «Кристал Пэлас». Английский клуб заплатит за переход Ричардса € 12 млн, но с учётом бонусов сумма трансфера может возрасти до € 20 млн.



Всего за «Баварию» Крис сыграл в 10 матчах, в которых отдал одну голевую передачу. Минувший сезон американец провёл на правах аренды в «Хоффенхайме». Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ричардса составляет € 7,5 млн.

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