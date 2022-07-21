Булыкин — об Игнатьеве в «Локо»: каждый может взяться за голову и перезапустить карьеру

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Ивана Игнатьева в стан железнодорожников. Стороны заключили соглашение на один год с опцией продления ещё на два сезона.

«В «Локомотиве» надеются, что Игнатьев сможет реализовать свой потенциал. После определённого количества времени можно будет сказать, удачное ли это подписание или нет. Но если «Локомотив» собирается биться за высокие места, нужны другие трансферы. Верю ли я в то, что Игнатьев заиграет? Я верю в каждого футболиста. Каждый может взяться за голову, перезапустить карьеру, заявить о себе. Есть много примеров, и Игнатьев не исключение», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Игнатьев выступал за «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».