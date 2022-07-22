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Женская сборная Германии в 10-й раз вышла в полуфинал Евро. У немок 8 побед в турнире

Женская сборная Германии в 10-й раз вышла в полуфинал Евро. У немок 8 побед в турнире
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Вчера, 21 июля, сборная Германии в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин обыграла Австрию (2:0) и вышла в полуфинал турнира.

Немки в 10-й раз в истории добрались до 1/2 финала Евро. Примечательно, что в восьми из 10 случаев национальная команда Германии одерживала победу в соревновании.

Немки выигрывали женский чемпионат Европы в 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 и 2013 годах. В 1993-м и 2022-м Германия добиралась до полуфинала Евро, и лишь в 2017 году не смогла достичь данной стадии, остановившись на 1/4 финала.

В полуфинале чемпионата Европы 2022 года сборной Германии предстоит сыграть с победителем пары Франция – Нидерланды. Финал Евро пройдёт 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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