Кержаков: Абаскаль выстраивает игру так, как привык, пока у «Спартака» не всё получается

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мнением о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля. Он отметил, что испанец не отказывается от излюбленной манеры построения команды. Кержаков призвал дать специалисту время, чтобы воплотить задумки в жизнь.



«Испанец выстраивает игру так, как привык. Два центральных защитника. Контроль мяча. Мы видим, что теперь его не выносят абы куда, а разыгрывают от ворот. Это базовые вещи, которые бросаются в глаза. Но пока у «Спартака» не всё получается. Тот же «Зенит» за счёт скорости его фактически разорвал.



Ну, а матч в Грозном лишний раз показал, что на поле всё решают личности. Вот вышел Мозес на замену в концовке — и не только забил роскошный гол, но и сразу добавил команде скорости. Если наберет форму и никуда не уедет, у «Спартака» будет больше креатива в атаке.



Конечно, многое зависит ещё и от Промеса, которому Абаскаль пока ищет место на поле. Что в нынешней схеме весьма непросто. В матче с «Ахматом» голландца было слишком много. Наверное, хотел поскорее забить первый гол в сезоне, оттого и перетягивал одеяло на себя. А в каких-то эпизодах вообще оказывался там, где не должен находиться. Но это взгляд со стороны. Я же не знаю, какое задание дал ему Абаскаль.



Любому тренеру необходимо время, чтобы воплотить в жизнь свои идеи. Поверьте, даже за год команду не создашь. Нужно минимум два сезона. Тогда игроки уже привыкнут к новым требованиям, а ты методом проб и ошибок начнешь понимать, кто полезнее на той или иной позиции.



Если руководство в тебя верит и готово ждать — супер! Но многим не хватает терпения, хотят результат здесь и сейчас. В «Спартаке» регулярно срабатывает второй вариант. Поэтому Абаскалю будет тяжело», — цитирует Александра Кержакова «Спорт-экспресс».