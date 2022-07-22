Радченко — о «КС»: вряд ли могут увезти очки, если играют с «Зенитом» в открытый футбол

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о победе своей команды над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура чемпионата России (РПЛ).

«Я примерно такой матч и ожидал. В первом туре «Зенит» потерял очки там, где должен был забирать, а в этом туре настроился. Было видно, что у команды многое получалось на поле. По игре результат закономерен. «Крылья Советов» играют в гостях и дома в одинаковый футбол. Да, они никого не боятся, играют в открытый футбол, но нужно понимать, что по индивидуальному мастерству «Зенит» в разы сильнее. Команды, которые играют с «Зенитом» в открытый футбол, вряд ли могут увезти очки в матче», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.