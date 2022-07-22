Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко — о «КС»: вряд ли могут увезти очки, если играют с «Зенитом» в открытый футбол

Радченко — о «КС»: вряд ли могут увезти очки, если играют с «Зенитом» в открытый футбол
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о победе своей команды над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура чемпионата России (РПЛ).

«Я примерно такой матч и ожидал. В первом туре «Зенит» потерял очки там, где должен был забирать, а в этом туре настроился. Было видно, что у команды многое получалось на поле. По игре результат закономерен. «Крылья Советов» играют в гостях и дома в одинаковый футбол. Да, они никого не боятся, играют в открытый футбол, но нужно понимать, что по индивидуальному мастерству «Зенит» в разы сильнее. Команды, которые играют с «Зенитом» в открытый футбол, вряд ли могут увезти очки в матче», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Два пенальти разбили соперника «Зенита». Чемпион столкнул «Крылья» со своего места Два пенальти разбили соперника «Зенита». Чемпион столкнул «Крылья» со своего места
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022