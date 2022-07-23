«Арсенал» после подписания Зинченко отдаст в аренду Тавареша. Фаворит – «Аталанта»

22-летний левый защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш после трансфера Александра Зинченко из «Манчестер Сити» отправится в аренду. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям инсайдера, главным претендентом на то, чтобы усилить состав португальцем на ближайший сезон, является итальянская «Аталанта». В прошлом сезоне на позиции левого фулбека у Гасперини играли правоногие Давиде Дзаппакоста и Йоаким Меле. Также сообщается об интересе к Таварешу «Брайтона», который может продать в «Манчестер Сити» своего левого защитника Марка Кукурелью.
Нуну Тавареш – выпускник академии португальской «Бенфики». Год назад, в июле 2021-го, «Арсенал» приобрёл перспективного левого защитника у лиссабонского клуба за € 8 млн. В прошедшем сезоне он был игроком ротации и принял участие суммарно в 28 матчах во всех турнирах (22 – в АПЛ, 5 – в Кубке лиги, 1 – в Кубке Англии), забив 1 гол в игре чемпионата с «Манчестер Юнайтед».
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