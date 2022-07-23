Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барриос прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Барриос прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу команды во втором туре чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0).

«В первую очередь, конечно же, рад, что победили. В первом туре сыграли вничью, что для нас равносильно поражению. Важно было победить, тем более у себя дома. Рад за всю команду, теперь все мысли о следующем матче. В чём «Зенит» превзошёл «Крылья Советов»? Всё дело в той интенсивности, которую мы предложили с первых же минут, в том давлении, которое мы оказывали, в быстроте принятия решений, передачах в одно-два касания. Этим довольно быстро утомили соперника. Плюс хорошо реализовали свои моменты, точно исполнили все удары авторы голов — и победили», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

В следующем туре «Зенит» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 30 июля.

Два пенальти разбили соперника «Зенита». Чемпион столкнул «Крылья» со своего места Два пенальти разбили соперника «Зенита». Чемпион столкнул «Крылья» со своего места
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022