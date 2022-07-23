Барриос прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу команды во втором туре чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0).

«В первую очередь, конечно же, рад, что победили. В первом туре сыграли вничью, что для нас равносильно поражению. Важно было победить, тем более у себя дома. Рад за всю команду, теперь все мысли о следующем матче. В чём «Зенит» превзошёл «Крылья Советов»? Всё дело в той интенсивности, которую мы предложили с первых же минут, в том давлении, которое мы оказывали, в быстроте принятия решений, передачах в одно-два касания. Этим довольно быстро утомили соперника. Плюс хорошо реализовали свои моменты, точно исполнили все удары авторы голов — и победили», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

В следующем туре «Зенит» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 30 июля.