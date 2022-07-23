Малком: если с «Локомотивом» выполним свою работу, то победим

Полузащитник петербургского «Зенита» Малком оценил победу над «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ, поделился мнением о следующей игре чемпионата, а также выразил свои эмоции от продления контракта с клубом.
«Кто из нас – я или Клаудиньо – был лучше на поле? В первую очередь мы играем для команды. Это очень важная победа, которая придаст нам уверенности перед матчем с «Локомотивом». Он будет домашним, с нашими болельщиками на трибунах, и всё же будет очень сложным. Но если мы сделаем свою работу, то победим. После матча с «Крыльями» наша вера в себя очень высока, так что приложим все усилия. Я очень рад, что мы сегодня выиграли и подписали новые соглашения с «Зенитом»! Хочу поблагодарить клуб за тёплое отношение, уважение и нашу совместную работу. Нужно продолжать в том же духе, с тем же упорством, чтобы завоевать ещё больше трофеев», – приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.
Напомним, Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году. В прошлом сезоне 25-летний футболист принял участие в 35 играх во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. В стартовавшем сезоне-2022/23 он выходил в старте в каждом матче: в Суперкубке – со «Спартаком» (и отметился голом), в чемпионате – с «Химками» и «Крыльями Советов».
Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится в 3-м туре РПЛ. Он пройдёт 30 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 17:30.
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