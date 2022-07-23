ЦСКА — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА сыграет с «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Максим Ковалёв (Реутов). В роли резервного рефери выступит Алексей Лапатухин (Москва).
Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». ЦСКА завершил минувший розыгрыш турнира на пятом месте.
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