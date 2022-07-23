В ФНЛ прокомментировали задержания фанатов на матче «Спартак» Кострома — «Динамо-2»

Исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал задержания болельщиков на матче ФНЛ-2 «Спартак» (Кострома) — «Динамо-2» (2:0). Измайлов сообщил, что лига занимается сбором материалов по поводу произошедшего на игре в Костроме и находится в контакте с правоохранительными органами.



«Лига собирает материалы о произошедшем в Костроме от официальных лиц, работавших на матче. Мы осуждаем беспорядки, произошедшие на игре, в то же время находимся в контакте с правоохранительными органами, чтобы к задержанным не принимались чрезмерные меры. После поступления и оценки новой информации будем готовы дать все необходимые комментарии», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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