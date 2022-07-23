Самая сексуальная футболистка мира: перед матчами мажу ноги кремом, чтобы они блестели

22-летняя нападающая клуба «Грассхоппер» и женской сборной Хорватии Ана Мария Маркович рассказала, как ухаживает за собой перед футбольными матчами.
«Понятно, что я не могу контролировать свою красоту во время матча, но перед стартовым свистком всегда привожу волосы в порядок. Перед играми мажу ноги кремом, чтобы они блестели», — сказала Маркович в эфире телеканала TeleZüri.
Фото: Из личного архива
Напомним, Маркович выступает за «Грассхоппер» с 2019 года. Ранее нападающая играла за «Цюрих». В составе «Цюриха» хорватская футболистка становилась чемпионкой Швейцарии (2018, 2019) и обладательницей Кубка страны (2018, 2019). С 2021 года Маркович вызывается в женскую национальную команду Хорватии. На счету нападающей пять матчей и один гол за сборную.
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