ЦСКА — «Сочи»: составы команд на матч второго тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».



ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.



«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе, Сарвели.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Максим Ковалёв (Реутов). В роли резервного рефери выступит Алексей Лапатухин (Москва).