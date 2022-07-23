ЦСКА — «Сочи»: составы команд на матч второго тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Сочи» на матч второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Макарчук, Дркушич, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Мелкадзе, Сарвели.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Максим Ковалёв (Реутов). В роли резервного рефери выступит Алексей Лапатухин (Москва).
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