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Йозеф Циннбауэр рассказал о подготовке «Локомотива» к матчу с «Ростовом»

Йозеф Циннбауэр рассказал о подготовке «Локомотива» к матчу с «Ростовом»
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о процессе подготовки московской команды к матчу второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом».

«Могу сказать, что недельный цикл прошёл хорошо — мы отлично потренировались. Успели сделать очень подробный анализ нашей игры с «Пари Нижний Новгород». Мы готовы к «Ростову», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» — «Ростов» состоится завтра, 24 июля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. В первом туре «Локомотив» сыграл вничью с «Пари НН» (1:1). Напомним, действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».

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