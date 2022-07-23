Циннбауэр высказался о ситуации с вратарями «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о ситуации с вратарями в московском клубе.



«Мы постоянно находимся в контакте с тренером вратарей — его мнение и впечатление очень важно. Мы рады, что в нашей обойме не два, а сразу три хороших вратаря. Конкуренция? Худяков чуть-чуть на корпус опережает остальных», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.



В первом туре розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» сыграл вничью с «Пари Нижним Новгородом» (1:1). Во второй встрече соперником «железнодорожников» станет «Ростов». Игра состоится завтра, 24 июля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Новость по теме Йозеф Циннбауэр рассказал о подготовке «Локомотива» к матчу с «Ростовом»