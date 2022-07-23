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В «Торпедо» назвали фейком новость о проблемах игроков с оформлением Fan ID

В «Торпедо» назвали фейком новость о проблемах игроков с оформлением Fan ID
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Спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин опроверг информацию о том, что у некоторых игроков клуба возникли проблемы с оформлением Fan ID.

«У пятерых игроков «Торпедо» проблемы с получением Fan ID? Похоже на какой-то фейк. У всех футболистов команды уже оформлен Fan ID», — сказал Ляпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» обыграл московское «Торпедо» со счётом 3:1. Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Во втором туре Российской Премьер-Лиги «Торпедо» сыграет в московском дерби с «Динамо». Встреча состоится завтра, 24 июля. Она пройдёт на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра стартует в 17:30 мск.

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