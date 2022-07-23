Фанатов «Зенита» задержали за баннер против Fan ID на матче Суперкубка России

Сегодня, 23 июля, рано утром прошли задержания болельщиков санкт-петербургского «Зенита», сообщает в своём телеграм-канале одно из объединений фанатов сине-бело-голубых «Ландскрона».



По информации источника, причиной задержаний стал баннер фанатов на матче Суперкубка России со «Спартаком» (4:0). На полотне была изображена чаша стадиона, которая ограждена забором с колючей проволокой. Арену охраняют люди в военной форме с дубинками и собаками. Также на баннере нарисованы болельщики, которые хотят пройти на стадион.

Фото: Корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова

Изначально фанатам вменялась статья 20.31. часть 1 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», которая влечёт за собой наложение административного штрафа от трёх до 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением запрета на официальных спортивных соревнованиях в дни их проведения на срок от шести месяцев до трёх лет либо без такового.



Однако затем статья была переквалифицирована в 20.31. часть 3 КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». По ней могут наложить штраф от 10 до 20 тыс. рублей или наложить административный арест на срок до 15 суток, а также запретить посещать спортивные мероприятия от одного года до семи лет.