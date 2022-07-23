Антон Заболотный: «Зенит» продлевает одного бразильца за другим? Mastercard

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о соперничестве с «Зенитом». Он прокомментировал то, что клуб из Санкт-Петербурга имеет возможность продлевать контракты с легионерами.
«Как бороться с «Зенитом»? Все задают такой вопрос. Они продлевают одного бразильца за другим, куда они идут? Mastercard (смеётся). Молодцы ребята, у них свой вектор развития клуба, и у них это всё очень хорошо получается. «Бавария» в таком же стиле двигается в Германии. «Бавария» не живёт на государственные деньги? Я в этом не разбираюсь. Я говорю про то, что у них тоже много чемпионств и это у них хорошо получается», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.
- 23 июля 2022
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