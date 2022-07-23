Кечинов: руководство «Спартака» должно быть довольно судейством в матче с «Краснодаром»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о разгромной победе красно-белых в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром» (4:1). В частности, экс-игрок прокомментировал судейскую работу Кирилла Левникова и заявил, что руководство московского клуба должно быть ей довольно.
«Руководство «Спартака» должно быть довольно судейством, но всё равно будут разговоры, потому что кому-то что-то не нравится. Люди же живые, хоть и VAR есть, где-то кто-то ошибётся. Надо поспокойнее относиться к судейству и больше уделять внимания своей игре, футболу. Надоели уже эти судейские моменты», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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