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Певица Эймос: мне больше нравится женский футбол. Когда парни падают, начинается театр

Певица Эймос: мне больше нравится женский футбол. Когда парни падают, начинается театр
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Американская певица Тори Эймос рассказала, что любит женский футбол больше, чем мужской. Исполнительница отметила, что женщины ведут себя более хладнокровно при получении повреждений.

«Тяжело быть женой фаната «Арсенала». Могу я признаться? Мне больше нравится женский футбол. С парнями тоже всё в порядке, не хочу очернять их репутацию. Но когда они падают, это превращается в театр.

При этом девушки играют и с окровавленными носами, это по-гладиаторски. Мне очень нравится женский футбол», — цитирует Эймос The Guardian.

Напомним, в данный момент идёт чемпионат Европы 2022 года среди женщин. Турнир близится к своему завершению. 26 и 27 июля будут сыграны полуфинальные матчи. Сборная Англии – хозяйка Евро, сойдётся со Швецией, а Германии предстоит сыграть с победителем пары Франция – Нидерланды.

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