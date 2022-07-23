Певица Эймос: мне больше нравится женский футбол. Когда парни падают, начинается театр

Американская певица Тори Эймос рассказала, что любит женский футбол больше, чем мужской. Исполнительница отметила, что женщины ведут себя более хладнокровно при получении повреждений.



«Тяжело быть женой фаната «Арсенала». Могу я признаться? Мне больше нравится женский футбол. С парнями тоже всё в порядке, не хочу очернять их репутацию. Но когда они падают, это превращается в театр.



При этом девушки играют и с окровавленными носами, это по-гладиаторски. Мне очень нравится женский футбол», — цитирует Эймос The Guardian.



Напомним, в данный момент идёт чемпионат Европы 2022 года среди женщин. Турнир близится к своему завершению. 26 и 27 июля будут сыграны полуфинальные матчи. Сборная Англии – хозяйка Евро, сойдётся со Швецией, а Германии предстоит сыграть с победителем пары Франция – Нидерланды.

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