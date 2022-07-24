Карло Анчелотти: нынешний состав «Реала» лучше того, что был в прошлом сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру команды в товарищеском матче с «Барселоной».
«Хороший матч. Я старался использовать новых игроков, чтобы они адаптировались к стилю команды. Мы играли на равных. Мне нравится проводить матчи с сильными соперниками. Поначалу мы играли вторым номером, пришлось немного потерпеть. Очевидно, что когда вводишь в игру Каземиро, Крооса и Модрича, становится легче, но я хотел задействовать молодёжь. Порадовала игра команды в обороне. Состав у «Реала» плотный, у нас много игроков. Этот состав лучше того, что был в прошлом сезоне. Мы повысили интенсивность тренировок. Продолжаем работу», — приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, встреча «Барселоны» и «Реала» прошла на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой каталонской команды со счётом 1:0.
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