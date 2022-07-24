Чернов: Пиняев сказал, что вернётся через месяц. Хочется, чтоб маленький радовал нас игрой

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов пожелал скорейшего выздоровления нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву, у которого диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.
«Я написал Пиняеву на следующий день после произошедшего с ним. Узнал как у него дела. Он написал, что всё хорошо и, что через месяц вернётся. Потом пошли какие-то новости про полгода. Хочется пожелать ему всего самого наилучшего, чтобы маленький вернулся в строй и радовал нас своей игрой», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.
«Спартак» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги одержал в гостях разгромную победу над «Краснодаром» (4:1). «Крылья Советов» этом же туре всухую уступили действующему чемпиону страны — «Зениту» (0:3).
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