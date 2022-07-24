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Чернов рассказал, о чём общался с Чаловым про Абаскаля

Чернов рассказал, о чём общался с Чаловым про Абаскаля
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, о чём общался с нападающим московского ЦСКА Фёдором Чаловым про главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Слова Чалова про Абаскаля? Я узнал у Феди, что Гильермо за тренер, на что делает акцент. В принципе, Федя рассказал всё то, что за всё это время он нам доносил, что он любит играть с мячом и любит играть в атаку», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Фёдор Чалов под руководством Гильермо Абаскаля работал в швейцарском «Базеле». Абаскаль возглавил «Спартак» в летнее трансферное окно. Под его руководством команда уступила «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок России, сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и разгромила «Краснодар» (4:1) в рамках первого и второго тура РПЛ соответственно.

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